Багато відвідувачів не здогадувалися про те, що трапилося

В популярному торгово-розважальному центрі Ocean Plaza увечері 13 січня трапилася надзвичайна подія

Як стало відомо, біля станції метро «Либідська» прорвало магістральну теплотрасу, в результаті чого торговий центр і вулицю біля нього затопило гарячою водою. У момент аварії в торговому центрі перебували сотні людей, багато з яких навіть не здогадувалися, що знаходяться в небезпеці. За словами очевидців, евакуації довелося чекати кілька годин.

Як розповіла «КП в Україні» киянка Ольга Михайлова, вона з чоловіком відзначала в торговому центрі річницю. За її словами, весь нульовий поверх, включно з супермаркетом Ашан виявився залитим окропом. Їх евакуювали в дев'ять вечора. Жінка згадувала, що вся площа навколо центру була в пару.

Киянка Олена Сердюк-Слушаєнко у соціальних мережах розповіла, що була в ліфті за хвилину до аварії.

«Мала всі шанси зваритися в окропі в ліфті. Фільми катастроф відпочивають. Прорвало магістральний трубопровід гарячого водопостачання, потоки окропу прорвали стіну на нульовому поверсі Ocean Plaza і водоспадами хлинули прямо у взуттєвий відділ», - згадує Олена.

За словами очевидців, людям довелося тікати від потоків окропу, які застали відвідувачів торгового центру зненацька. При цьому охорона закладу розгубилася і не знала як себе вести. Ніхто не поспішав знеструмлювати приміщення і блокувати ліфти. Олена Сердюк-Слушаєнко згадує, що як мінімум кілька людей у результаті аварії серйозно постраждали.

«З двох сторін лилися водоспади окропу! Дівчина-продавець була в тонких колготках і туфельках на шпильках! Вода прибувала миттєво, вона просто не могла подолати це озеро киплячої рідини. Там і обпеклась», - розповіла жінка.

До речі, всього 3 роки тому на цій же ділянці була аналогічна аварія. Хоча в 2019 році перевірка показала, що магістраль не є аварійною.

Нагадаємо, що потоп в Ocean Plaza обернувся страшними наслідками: кадри, що відбувається всередині ТЦ.

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