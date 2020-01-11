Хмара чадного газу накрила частину України, зокрема Київщину

Про це повідомляє радник заступника міського голови КМДА Олега Попенко на своїй сторінці в Фейсбук.

"Над Україною знов найвища концентрація CO в світі, порівнювана з промисловими районами Китаю чи Нью-Йоркською агломерацією! Накрило так само як і у жовтні пів-країни від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя...", - повідомляє радник заступника міського голови.

Попенко наголосив, що історія повторюється - українці не знають, чим вони дихають.

"Знов історія повторюється, і знов наш Гідрометцентр мовчить. Половина території України вкрита величезною хмарою концентрації СО І українці не мають ніякої інформації щодо того чим вони дихають. Що це і чому знов це накопичилося над Україною? - розповів він і у Facebook.

Нещодавно ми писали, що на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулась незвичайна подія.

Воїн АTO обвінчався з коханою прямо в залі очікування.

Про це розповів на своїй сторінці у Faceebook протестантський пастор і волонтер Сергій Косяк, який проводив обряд.

"Перебуваючи проїздом у Києві, повінчав молоду пару в залі очікування для військовослужбовців на залізничному вокзалі. Олексій і Дарина, для цього спеціально приїхали зі Львова, дуже хотіли, що б таїнство вінчання провів саме я. Волонтери та працівники вокзалу, охоче прийняли нас, виділили окрему красиву кімнату для проведення обряду. Вони здивовано і з дитячим азартом говорили, що такого у них ще не було, а потім ще подарували молодятам невеликі подарунки", - розповів Сергій Косяк.

За його словами, вінчання - сміливе рішення, як для Олексія, так і для Дарини. Адже Олексій, після госпіталю так і не зміг стати на ноги і пересувається на інвалідному візку.

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