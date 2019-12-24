В Києві станція метро "Майдан Незалежності", а також пересадка на іншу станцію закриті на вхід і вихід
Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».
Станцію метро довелося закрити після анонімного дзвінка про мінування.
«Увага! Станція «Майдан Незалежності» + пересадка закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування!», — йдеться в повідомленні.
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Перед тим, як знову запустити в метро пасажирів, станцію перевірять вибухотехнічні служби.
До речі, нещодавно в Києві терміново закрили станцію метро «Площа Льва Толстого»
Як повідомили в прес-службі КП, раптове закриття станції пов'язане з дзвінком про замінування.
Відповідне рішення було прийнято у четвер, 19 грудня, о 13:55. На вхід і вихід закрита станція «Площа Льва Толстого», а також пересадка на станцію «Палац спорту».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через збій в системі оплати жителі Києва стали заручниками метрополітену. Повідомлялося, що в столиці вже другий день тривав справжній "апокаліпсис" в метро.
Люди не могли розплатитися за поїздку через збій в роботі системи оплати, яка перестала приймати банківські картки та картки киянина.
16 грудня, пасажири не витримали і влаштували погром на станції метро Льва Толстого. Відомо, що люди організували заворушення і виламали турнікети, щоб пробратися до поїздів.
Користувачі в соціальних мережах також повідомляють, що керівництво метрополітену, щоб не розгнівати пасажирів, відключили системи і пропускали людей безкоштовно.
Нагадаємо, колапс в метро Києва: українці прорвалися і влаштували погром.
Як повідомляла Politeka, НП сталася в метро Києва: розлючена юрба влаштувала погром.
Також Politeka писала, що криваве НП сталося в метро Києва, поліція злетівся на місце різанини.