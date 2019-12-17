Міст Патона у Києві терміново перекрили через те, що було виявлено аварійне просідання покриття

Як повідомляє Politeka, про це повідомляє пресслужба Київавтодору.

Так, комунальники виявили аварійний просідання плити мосту, і для того, щоб уникнути подальшого руйнування конструкції, обмежили рух по ньому. Тепер машини зможуть рухатися лише по одній смузі.

В такому стан рух транспорту пробуде до шести ранку 23 грудня.

Як повідомлялося раніше, міст Патона в Києві знаходиться на межі руйнування. Про це повідомив представник Інституту електрозварювання ім. Патона Валерій Позняков на засіданні транспортної комісії Київради.

Він зазначив, що в результаті обстеження встановлено - міст у критичному стані і є непрацездатним.

"Там же було приписано, що у нього кількість років експлуатації - нуль", - каже спеціаліст.

Позняков пов'язує це з тим, що міст є пам'яткою архітектури, і реконструювати його не можна, тому на ньому тільки можна змінювати матеріали, але не форму і розмір конструкції.

Міст піддається корозії, в окремих місцях товщина металу нижнього пояса при покладених 14 мм зменшилася до 5 мм.

"Якщо далі будемо затягувати цю роботу, можемо дочекатися, що міст зруйнується. Це може бути катастрофа! На початку 2000-х років міст був визнаний світовою громадськістю найвизначнішим пам'ятником інженерної архітектури 20 століття. А ми його знищимо бездіяльністю", - повідомив Позняків.

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