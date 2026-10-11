Нацбанк разрешил покупать ценные бумаги иностранных эмитентов непосредственно в Украине и вдвое увеличил месячный лимит на безналичную валюту — со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн.

Национальный банк расширил возможности для инвесторов и поднял месячный лимит на покупку безналичной валюты вдвое — со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн. Отныне в пределах этой суммы украинцы могут не только держать валюту на депозите, но и покупать ценные бумаги иностранных компаний непосредственно в украинских банках и инвестиционных фирмах.

Как сообщает КОШТ, изменения вступили в силу ещё в августе 2026 года, однако большинство розничных инвесторов узнало о новых правилах только сейчас. Кроме акций, в пределах того же лимита теперь разрешено покупать безналичные банковские металлы — золото и серебро без физической поставки.

Какие лимиты теперь действуют

Регулятор пересмотрел сразу несколько порогов, касающихся рядовых граждан. Главная цифра — 200 тыс. грн за календарный месяц, и она стала общей для нескольких разных операций:

Покупка безналичной валюты в банках без дополнительного подтверждения оснований — ранее этот лимит составлял 50 тыс. грн, теперь 200 тыс. грн.

Инвестиционный лимит, в пределах которого можно покупать безналичную валюту, банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов — 200 тыс. грн в месяц.

Оплата товаров и услуг за границей напрямую с валютного счёта через SWIFT — отдельный месячный лимит 200 тыс. грн в эквиваленте.

Показательно, что лимит на покупку валюты действует в каждом банке отдельно. То есть теоретически клиент может купить до 200 тыс. грн валютного эквивалента в одном учреждении и ещё столько же в другом, хотя на практике банки проверяют крупные операции в рамках финансового мониторинга и могут запросить подтверждение происхождения средств.

Почему «купить акцию Apple за гривны» не так просто

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку действительно допустила к обращению в Украине сотни иностранных бумаг — от Apple, Nvidia и Tesla до биржевых фондов ETF. Юридически купить их за гривны можно, однако реальный рынок сталкивается с двумя критическими барьерами.

Первый — острая нехватка предложения. Разрешение на обращение ещё не означает, что акции физически лежат в депозитарии и ждут покупателя. В условиях военного положения и ограничений на вывод капитала новые зарубежные бумаги в Украину массово не завозят, поэтому желающих купить значительно больше, чем реальных продавцов.

Второй — огромный спред. Если акция Apple в США стоит $180, то в Украине из-за нехватки предложения и рисков маркетмейкера гривневый эквивалент цены может содержать надбавку в 5–15%. Именно эта разница между ценой покупки и продажи съедает потенциальную доходность инвестиции.

Сколько берут банки за P2P-переводы

Прямой SWIFT на счёт иностранного брокера (Interactive Brokers, Freedom24) до сих пор запрещён постановлением НБУ от февраля 2022 года. Поэтому инвесторы используют двухшаговую схему: покупают валюту в пределах лимита, переводят её P2P на европейскую карту, а уже оттуда — брокеру через SEPA или SWIFT.

Комиссии за зарубежный P2P-перевод существенно отличаются в зависимости от банка:

ПриватБанк — обычно 2% (минимум 50 грн);

Alliance Bank — от 0,8% через специальную валютную карту «Целевая»;

Monobank, АБанк, Sense Bank, Райффайзен Банк, ПУМБ — поддерживают международные P2P-переводы с валютных карт, но комиссии устанавливают индивидуально.

Важный нюанс: перевод должен идти именно с валютной карты (USD или EUR), поскольку прямой P2P за границу с гривневых карт до сих пор под запретом регулятора.

Как купить иностранные акции в Украине

Для тех, кто не хочет открывать зарубежные счета, алгоритм выглядит так: выбрать лицензированную инвестиционную компанию (например, BTC Broker), открыть брокерский счёт и перевести гривны по IBAN из банковского приложения. Сам гривневый перевод — обычная внутренняя операция без валютных ограничений, а вот лимит 200 тыс. грн применяется уже в момент покупки иностранных бумаг.

После расчётов приобретённые акции фиксируются в Национальном депозитарии Украины, и клиент становится их официальным владельцем. Дивиденды при наличии будут начисляться на счёт с учётом правил зачисления валюты во время военного положения.