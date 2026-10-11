Нацбанк дозволив купувати цінні папери іноземних емітентів безпосередньо в Україні та вдвічі збільшив місячний ліміт на безготівкову валюту — зі 100 тис. грн до 200 тис. грн.

Національний банк розширив можливості для інвесторів та підняв місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти вдвічі — зі 100 тис. грн до 200 тис. грн. Відтепер у межах цієї суми українці можуть не лише тримати валюту на депозиті, а й купувати цінні папери іноземних компаній безпосередньо в українських банках та інвестиційних фірмах.

Як повідомляє КОШТ, зміни набули чинності ще в серпні 2026 року, однак більшість роздрібних інвесторів дізналася про нові правила лише зараз. Окрім акцій, у межах того самого ліміту тепер дозволено купувати безготівкові банківські метали — золото та срібло без фізичної поставки.

Які ліміти тепер діють

Регулятор переглянув одразу кілька порогів, які стосуються пересічних громадян. Головна цифра — 200 тис. грн на календарний місяць, і вона стала спільною для кількох різних операцій:

Купівля безготівкової валюти в банках без додаткового підтвердження підстав — раніше цей ліміт становив 50 тис. грн, тепер 200 тис. грн.

Інвестиційний ліміт, у межах якого можна купувати безготівкову валюту, банківські метали та цінні папери іноземних емітентів — 200 тис. грн на місяць.

Оплата товарів і послуг за кордоном напряму з валютного рахунку через SWIFT — окремий місячний ліміт 200 тис. грн в еквіваленті.

Показово, що ліміт на купівлю валюти діє в кожному банку окремо. Тобто теоретично клієнт може купити до 200 тис. грн валютного еквівалента в одній установі й ще стільки ж в іншій, хоча на практиці банки перевіряють великі операції в межах фінансового моніторингу і можуть запросити підтвердження походження коштів.

Чому «купити акцію Apple за гривні» не так просто

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку справді допустила до обігу в Україні сотні іноземних паперів — від Apple, Nvidia та Tesla до біржових фондів ETF. Юридично купити їх за гривні можна, однак реальний ринок натрапляє на два критичні бар'єри.

Перший — гостра нестача пропозиції. Дозвіл на обіг ще не означає, що акції фізично лежать у депозитарії і чекають на покупця. В умовах воєнного стану та обмежень на виведення капіталу нові закордонні папери в Україну масово не завозять, тож охочих купити значно більше, ніж реальних продавців.

Другий — величезний спред. Якщо акція Apple у США коштує $180, то в Україні через брак пропозиції та ризики маркетмейкера гривневий еквівалент ціни може містити надбавку в 5–15%. Саме ця різниця між ціною купівлі та продажу з'їдає потенційну прибутковість інвестиції.

Скільки беруть банки за P2P-перекази

Прямий SWIFT на рахунок іноземного брокера (Interactive Brokers, Freedom24) досі заборонений постановою НБУ від лютого 2022 року. Тому інвестори використовують двокрокову схему: купують валюту в межах ліміту, переказують її P2P на європейську картку, а вже звідти — брокеру через SEPA або SWIFT.

Комісії за закордонний P2P-переказ суттєво відрізняються залежно від банку:

ПриватБанк — зазвичай 2% (мінімум 50 грн);

Alliance Bank — від 0,8% через спеціальну валютну картку «Цільова»;

Monobank, АБанк, Sense Bank, Райффайзен Банк, ПУМБ — підтримують міжнародні P2P-перекази з валютних карток, але комісії встановлюють індивідуально.

Важливий нюанс: переказ має йти саме з валютної картки (USD або EUR), оскільки прямий P2P за кордон із гривневих карток досі під забороною регулятора.

Як купити іноземні акції в Україні

Для тих, хто не хоче відкривати закордонні рахунки, алгоритм виглядає так: обрати ліцензовану інвестиційну компанію (наприклад, BTC Broker), відкрити брокерський рахунок і переказати гривні за IBAN із банківського застосунку. Сам гривневий переказ — звичайна внутрішня операція без валютних обмежень, а от ліміт 200 тис. грн застосовується вже в момент купівлі іноземних паперів.

Після розрахунків придбані акції фіксуються в Національному депозитарії України, і клієнт стає їхнім офіційним власником. Дивіденди за наявності нараховуватимуться на рахунок з урахуванням правил зарахування валюти під час воєнного стану.