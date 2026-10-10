Подорожание мяса в украинских магазинах продолжается, а больше растет стоимость говядины.

Подорожание мяса особенно заметно на примере говяжьего гуляша, средняя цена которого уже приблизилась к 500 грн за килограмм, сообщает AgroNews со ссылкой на данные Минфина.

Говяжий гуляш в среднем стоит 499,50 грн/кг. В средине сентября за килограмм этого продукта просили около 438 грн. Следовательно, за этот период средняя стоимость выросла более чем на 60 грн.

Подорожали и говяжьи ребра. Если раньше килограмм обходился примерно в 282,80 грн., то теперь средний показатель составляет 304,25 грн.

Цена зависит и от торговой сети. В одном из гипермаркетов гуляш продают за 479 грн/кг, а в другом цена достигает 520 грн.

Сколько стоит свинина

Свинина дорожает медленнее. Средняя цена свиной лопатки составляет 238,29 грн/кг. Это примерно на 17 грн больше, чем в середине сентября.

Грудинка, ребра, подчеревок и шашлык также прибавили в цене, хотя изменения составляют всего несколько гривен за килограмм. Исключением стал свиной ошеек: он немного подешевел и теперь стоит в среднем 346,45 грн/кг.





Что происходит с ценами на курятину

В данной категории ситуация неоднородна. Куриное филе прибавило примерно 21 грн и теперь стоит около 247 грн/кг.

А бедро и целая тушка немного подешевели. Средняя стоимость бедра составляет 147,33 грн/кг, а тушки – 114,25 грн/кг. За килограмм куриных голеней в среднем просят 119 грн.

Где можно сэкономить

Разница между ценами в торговых сетях может достигать нескольких десятков гривен. К примеру, свиная грудинка в одном магазине стоит от 199 грн/кг, а в другом ее цена доходит до 255 грн.

Поэтому перед покупкой следует проверять предложения разных супермаркетов. Это поможет снизить затраты на продукты, особенно когда цены на отдельные виды мяса продолжают расти.