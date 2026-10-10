Подорожчання м’яса особливо помітне на прикладі яловичого гуляшу, середня ціна якого вже наблизилася до 500 грн за кілограм, повідомляє AgroNews із посиланням на дані Мінфіну.

Яловичий гуляш у середньому коштує 499,50 грн/кг. У середині вересня за кілограм цього продукту просили близько 438 грн. Отже, за цей період середня вартість зросла більш ніж на 60 грн.

Подорожчали й яловичі ребра. Якщо раніше кілограм обходився приблизно у 282,80 грн, то тепер середній показник становить 304,25 грн.

Вартість залежить і від торговельної мережі. В одному з гіпермаркетів гуляш продають за 479 грн/кг, а в іншому ціна сягає 520 грн.

Скільки коштує свинина

Свинина дорожчає повільніше. Середня ціна свинячої лопатки становить 238,29 грн/кг. Це приблизно на 17 грн більше, ніж у середині вересня.

Грудинка, ребра, підчеревок і шашлик також додали в ціні, хоча зміни становлять лише кілька гривень за кілограм. Винятком став свинячий ошийок: він трохи подешевшав і тепер коштує в середньому 346,45 грн/кг.





Що відбувається з цінами на курятину

У цій категорії ситуація неоднорідна. Куряче філе додало приблизно 21 грн і тепер коштує близько 247 грн/кг.

Натомість стегно та ціла тушка трохи подешевшали. Середня вартість стегна становить 147,33 грн/кг, а тушки — 114,25 грн/кг. За кілограм курячих гомілок у середньому просять 119 грн.

Де можна заощадити

Різниця між цінами в торговельних мережах може сягати кількох десятків гривень. Наприклад, свиняча грудинка в одному магазині коштує від 199 грн/кг, а в іншому її ціна доходить до 255 грн.

Тому перед покупкою варто перевіряти пропозиції різних супермаркетів. Це допоможе зменшити витрати на продукти, особливо коли ціни на окремі види м’яса продовжують зростати.