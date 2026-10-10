Правительство оставило тарифы на электроэнергию для населения без изменений на весь отопительный сезон — платежки за свет зимой 2026–2027 не вырастут. Базовый тариф 4,32 грн за кВт·ч будет действовать до конца апреля 2027 года.

Тариф на свет для электроотопления останется стабильным этой зимой — правительство зафиксировало цены на электроэнергию для населения на весь отопительный сезон 2026/27. Платежки за свет зимой не вырастут, а базовый тариф 4,32 грн за кВт·ч будет действовать как минимум до конца апреля 2027 года.

О решении сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, тарифы сохранили с учетом текущей социально-экономической ситуации, и это касается, в частности, домохозяйств с электроотоплением — для них стоимость электроэнергии тоже остается неизменной.

Какие тарифы будут действовать до конца отопительного сезона

Детали решения раскрыл первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль. По представлению Минэнерго правительство продлило действие ПСО (возложение специальных обязательств) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это позволяет сохранить действующие цены для бытовых потребителей.

Таким образом, украинцы и дальше будут платить за свет по неизменному тарифу — 4,32 грн за кВт·ч. Кроме того, сохраняется льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч для домов с электроотоплением, а также для жилья без газификации или централизованного теплоснабжения.

Для части потребителей действует еще более выгодная цена. Жители Закарпатья с электроотоплением могут платить за свет втрое меньше по ночному тарифу — 1,32 грн за кВт·ч. Ставка действует с 23:00 до 7:00 на первые 2 000 кВт·ч в месяц.

Что правительство анонсирует дальше

"В будущем правительство будет работать над усовершенствованием системы тарифообразования и внедрением более справедливой адресной поддержки тех граждан, которые действительно в ней нуждаются", — отметил премьер. То есть замену нынешней модели единого тарифа пока не анонсируют — но точечную поддержку обещают расширять.

Нужно ли что-то переоформлять

Ничего дополнительно оформлять не нужно: действующий тариф применяется автоматически, и никаких заявлений потребителям подавать не требуется. Если вы пользуетесь льготным тарифом 2,64 грн за кВт·ч (электроотопление или жилье без газа и центрального тепла), он тоже сохраняется без изменений. Перед оплатой счета стоит лишь сверить фактический объем потребления по счетчику.

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