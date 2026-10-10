Уряд залишив тарифи на електроенергію для населення без змін на весь опалювальний сезон — платіжки за світло взимку 2026–2027 не зростуть. Базовий тариф 4,32 грн за кВт·год діятиме до кінця квітня 2027 року.

Тариф на світло для електроопалення лишиться стабільним цієї зими — уряд зафіксував ціни на електроенергію для населення на весь опалювальний сезон 2026/27. Платіжки за світло взимку не зростуть, а базовий тариф 4,32 грн за кВт·год діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року.

Про рішення повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, тарифи зберегли з огляду на поточну соціально-економічну ситуацію, і це стосується, зокрема, домогосподарств з електроопаленням — для них вартість електроенергії теж лишається незмінною.

Які тарифи діятимуть до кінця опалювального сезону

Деталі рішення розкрив перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. За поданням Міненерго уряд продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це дає змогу залишити чинні ціни для побутових споживачів.

Таким чином, українці й далі платитимуть за світло за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВт·год. Окрім того, зберігається пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год для будинків з електроопаленням, а також для помешкань без газифікації чи централізованого теплопостачання.

Для частини споживачів діє ще вигідніша ціна. Жителі Закарпаття з електроопаленням можуть платити за світло втричі менше за нічним тарифом — 1,32 грн за кВт·год. Ставка діє з 23:00 до 7:00 на перші 2 000 кВт·год на місяць.

Що уряд анонсує далі

"У майбутньому уряд працюватиме над удосконаленням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої адресної підтримки тих громадян, які справді її потребують", — зазначив прем'єр. Тобто заміну нинішній моделі єдиного тарифу поки не анонсують — але точкову підтримку обіцяють розширювати.

Чи потрібно щось переоформлювати

Нічого додатково оформлювати не треба: чинний тариф застосовується автоматично, і жодних заяв споживачам подавати не потрібно. Якщо ви отримуєте пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год (електроопалення чи житло без газу й центрального тепла), він теж зберігається без змін. Перед оплатою рахунку варто лише звірити фактичний обсяг споживання за лічильником.

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