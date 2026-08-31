Повышение тарифа на воду и тепло в Кировоградской области утвердил исполком Кропивницкого городского совета: новые цены касаются коммерческих предприятий и бюджетных учреждений, тогда как для населения платежки не изменятся.

Графики отключения света в Кировоградской области на эту неделю уже опубликованы — тем временем исполком Кропивницкого городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и тепловую энергию. Как сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий руководителя пресс-службы горсовета Сергея Якунина, изменения касаются только коммерческих предприятий и бюджетных учреждений, тогда как для населения цены остаются неизменными.

Повышение тарифа на воду и тепло в Кировоградской области сильнее всего почувствуют потребители-юрлица. Для предприятий в микрорайоне Завадовка, которых обеспечивает водой «Ингульская шахта» ГП «ВостГОК», стоимость одного кубометра воды выросла с 60 гривен до 85,10 гривни.

Новая цена затронет три группы потребителей: Кировоградский региональный офис водных ресурсов, «Канатовскую ДЭД» (филиал «Кировоградского облавтодора») и объекты НЭК «Укрэнерго». Последний раз этот тариф пересматривали в октябре 2025 года.

Пересмотр объясняют подорожанием составляющих: электроэнергия прибавила 51,6%, топливо — 42,2%, фонд оплаты труда — 40%.

Новые расценки на тепло от «Интерресурсы» будут действовать с 1 октября 2026 года до 30 сентября 2027 года. Они касаются Кропивницкой районной больницы, областного онкодиспансера, психиатрической больницы в поселке Новом, детсада №35 и местного дома культуры.

Общий тариф на тепловую энергию вырастет с 5382,85 гривни до 7216,84 гривни за гигакалорию с НДС. Его разложили на части: производство — 6687,67 грн/Гкал, транспортировка — 484,13 грн/Гкал, поставка — 45,04 грн/Гкал. Предыдущий тариф покрывал лишь 74% себестоимости.

Среди причин роста теплового тарифа — подорожание электроэнергии на 47%, логистики и горюче-смазочных материалов на 40%, рост средней зарплаты на 26% и твердого топлива на 14%.

Что это означает для жителей

Для бытовых потребителей ничего не меняется: новые тарифы распространяются исключительно на предприятия и бюджетные организации. В то же время в горсовете не исключают, что рост расходов бюджетных учреждений могут учесть в следующих бюджетных планах.

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