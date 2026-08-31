Підвищення тарифу на воду та тепло в Кіровоградській області затвердив виконком Кропивницької міської ради: нові ціни стосуються комерційних підприємств і бюджетних установ, тоді як для населення платіжки не зміняться.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на цей тиждень уже оприлюднені — тим часом виконком Кропивницької міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та теплову енергію. Як повідомляє Суспільне з посиланням на коментар керівника пресслужби міськради Сергія Якуніна, зміни стосуються лише комерційних підприємств і бюджетних установ, тоді як для населення ціни залишаються незмінними.

Підвищення тарифу на воду та тепло в Кіровоградській області найбільше відчують споживачі-юрособи. Для підприємств у мікрорайоні Завадівка, яких забезпечує водою «Інгульська шахта» ДП «СхідГЗК», вартість одного кубометра води зросла з 60 гривень до 85,10 гривні.

Нова ціна зачепить три групи споживачів: Кіровоградський регіональний офіс водних ресурсів, «Канатовську ДЕД» (філію «Кіровоградського облавтодору») та об'єкти НЕК «Укренерго». Востаннє цей тариф переглядали в жовтні 2025 року.

Перегляд пояснюють подорожчанням складників: електроенергія додала 51,6%, пальне — 42,2%, фонд оплати праці — 40%.

Нові розцінки на тепло від «Інтерресурси» діятимуть з 1 жовтня 2026 року до 30 вересня 2027 року. Вони стосуються Кропивницької районної лікарні, обласного онкодиспансеру, психіатричної лікарні в селищі Новому, дитсадка №35 та місцевого будинку культури.

Загальний тариф на теплову енергію зросте з 5382,85 гривні до 7216,84 гривні за гігакалорію з ПДВ. Його розклали на частини: виробництво — 6687,67 грн/Гкал, транспортування — 484,13 грн/Гкал, постачання — 45,04 грн/Гкал. Попередній тариф покривав лише 74% собівартості.

Серед причин зростання теплового тарифу — подорожчання електроенергії на 47%, логістики та пально-мастильних матеріалів на 40%, зростання середньої зарплати на 26% і твердого палива на 14%.

Що це означає для мешканців

Для побутових споживачів нічого не змінюється: нові тарифи поширюються винятково на підприємства та бюджетні організації. Водночас у міськраді не виключають, що зростання витрат бюджетних установ можуть врахувати в наступних бюджетних плануваннях.

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