Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 18 по 24 августа показывает, что воздух прогреется до +34° в воскресенье, а самым прохладным будет среда, когда термометры не поднимутся выше +24°.

предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал об изменчивости августа, а новый прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 18 по 24 августа показывает, что жара возвращается с новой силой и в итоге достигнет +34°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура на протяжении недели будет колебаться от +24° до +34°, то есть диапазон дневных температур будет довольно широким, и жителям области стоит ориентироваться на ежедневные изменения.

Во вторник, 18 августа, воздух днем прогреется до +30°, а ночью охладится до +18°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В среду, 19 августа, столбики термометров опустятся до +24° днем и +18° ночью. Облачность ожидается переменная, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 20 августа, температура воздуха днем составит +27°, ночью — +17°. Облачность малооблачная, без осадков.

В пятницу, 21 августа, воздух прогреется до +31° днем, ночью ожидается +19°. Небо преимущественно чистое, осадков не будет.

В субботу, 22 августа, дневная температура поднимется до +33°, а ночью удержится на отметке +19°. Облачность малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют самую теплую погоду недели: днем до +34°, ночью — +22°. Небо останется малооблачным, осадков не ожидается.

В понедельник, 24 августа, температура днем составит +30°, ночью — +23°. Облачность малооблачная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 23 августа, с максимумом +34°, а самым прохладным — среда, 19 августа, когда днем будет всего +24°. Перепад дневных температур за неделю составляет 10°, а единственный день с возможными осадками — среда, 19 августа.

В жаркие дни, особенно в пятницу, субботу и воскресенье, когда воздух прогреется до +31…+34°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и защищать кожу от солнца. В среду, когда возможны осадки, не забудьте зонт и будьте осторожны за рулем из-за скользкой дороги.

Ранее Politeka сообщала, о чем необычном предупредили синоптики в прогнозе на предыдущую неделю.

Также Politeka сообщала, электричество выключат на многие часы — Днепропетровскую область предупредили о графиках отключения света на 18 августа.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Днепропетровской области может коснуться некоторых товаров в ближайшее время.