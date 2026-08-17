Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 18 по 24 серпня показує, що повітря прогріється до +34° у неділю, а найпрохолодніше буде в середу, коли термометри не підіймуться вище +24°.

попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про мінливість цьогорічного серпня, а новий прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 18 по 24 серпня показує, що спека повертається з новою силою і в підсумку сягне +34°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня коливатиметься від +24° до +34°, тобто діапазон денних температур буде досить широким і мешканцям області варто орієнтуватися на щоденні зміни.

У вівторок, 18 серпня, повітря вдень прогріється до +30°, а вночі охолодиться до +18°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У середу, 19 серпня, стовпчики термометрів опустяться до +24° вдень і +18° вночі. Хмарність очікується мінлива, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 20 серпня, температура повітря вдень становитиме +27°, вночі — +17°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У п’ятницю, 21 серпня, повітря прогріється до +31° вдень, вночі очікується +19°. Небо переважно чисте, опадів не буде.

У суботу, 22 серпня, денна температура підніметься до +33°, а вночі утримається на позначці +19°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У неділю, 23 серпня, синоптики прогнозують найтеплішу погоду тижня: вдень до +34°, вночі — +22°. Небо залишиться малохмарним, опадів не очікується.

У понеділок, 24 серпня, температура вдень становитиме +30°, вночі — +23°. Хмарність малохмарна, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 23 серпня, з максимумом +34°, а найпрохолоднішим — середа, 19 серпня, коли вдень буде лише +24°. Перепад денних температур за тиждень становить 10°, а єдиний день з можливими опадами — середа, 19 серпня.

У спекотні дні, особливо в п’ятницю, суботу та неділю, коли повітря прогріється до +31…+34°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранкові або вечірні години та захищати шкіру від сонця. У середу, коли можливі опади, не забудьте парасольку та будьте обережні за кермом через слизьку дорогу.

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