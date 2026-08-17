В Николаеве после аварийных работ «Николаевводоканала» остаются 370 разрытий. На 355 участках нужно восстановить асфальтобетонное покрытие, но конкретных сроков на предприятии не назвали.

Цены на продукты в Николаевской области существенно изменились на этой неделе, однако горожан беспокоит и состояние улиц: после аварийно-восстановительных работ на сетях «Николаевводоканала» в городе остаются 370 разрытий, где до сих пор не восстановили благоустройство.

Об этом сообщило издание «НикВести» со ссылкой на пресс-службу «Николаевводоканала». Из 370 локаций, которые нуждаются в восстановлении, на 355 участках необходимо вернуть асфальтобетонное покрытие.

Проблема не ограничивается уже имеющимися разрытиями. Ежемесячно на водопроводных сетях предприятия происходит около 90 утечек, и примерно 63 из них требуют разрытия грунта — после чего территорию снова приходится приводить в порядок.

Сколько длится ликвидация аварии

В зависимости от сложности повреждения и условий, в которых работают бригады, ликвидация аварийной ситуации длится от 1 до 3 суток. Ещё до трёх суток предусмотрено на засыпку места, где проводились земляные работы.

А вот с восстановлением асфальта всё сложнее. Его выполняют подрядные организации, которых выбирают на тендерах, и конкретного срока, за который должны заасфальтировать каждый отдельный участок, водоканал не назвал.

«Учитывая значительное количество локаций, требующих восстановления покрытия, а также зависимость выполнения этих работ от работы подрядных организаций, определить конкретные сроки восстановления асфальтобетонного покрытия по каждому отдельному участку сейчас невозможно», — объяснили на предприятии.

При этом «Николаевводоканал» не уточнил, сколько именно из 355 локаций ждут асфальт более месяца, трёх месяцев или полугода.

Кому восстанавливают в первую очередь

Если аварии происходят одновременно на нескольких участках, преимущество отдают многоквартирным домам, социальным учреждениям и частному сектору.

«Воду в первую очередь должны получить жители города», — подчеркнули в пресс-службе водоканала.

Сколько тратили на восстановление асфальта

Ежегодно «Николаевводоканал» объявляет тендер на восстановление асфальтобетонного покрытия после собственных ремонтов сетей, и суммы каждый раз различаются. В январе 2026 года предприятие искало подрядчика за 13,1 миллиона гривен — тогда насчитывалось 460 адресов с невосстановленным покрытием.

В ноябре 2025 года на аналогичные работы выделяли 8 миллионов гривен — это наименьшая сумма за последние годы. В апреле 2025-го искали подрядчика на 13,9 миллиона, а в феврале 2024 года планировали потратить почти 29 миллионов гривен — это наибольшая сумма, которая фигурировала в подобных тендерах.

Так что сейчас 370 разрытий в Николаеве остаются без чёткого графика восстановления, и сколько времени горожанам придётся обходить раскопанные участки — в водоканале ответа не дают.

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