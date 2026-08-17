У Миколаєві після аварійних робіт «Миколаївводоканалу» залишаються 370 розриттів. На 355 ділянках потрібно відновити асфальтобетонне покриття, але конкретних строків на підприємстві не назвали.

Ціни на продукти в Миколаївській області суттєво змінилися цього тижня, але містян непокоїть і стан вулиць: після аварійно-відновлювальних робіт на мережах «Миколаївводоканалу» в місті залишаються 370 розриттів, де досі не відновили благоустрій.

Про це повідомило видання «МикВісті» з посиланням на пресслужбу «Миколаївводоканалу». Із 370 локацій, які потребують відновлення, на 355 ділянках треба повернути асфальтобетонне покриття.

Проблема не обмежується вже наявними розриттями. Щомісяця на водопровідних мережах підприємства стається близько 90 витоків, і приблизно 63 із них вимагають розриття ґрунту — після чого територію знову доводиться приводити до ладу.

Скільки триває ліквідація аварії

Залежно від складності пошкодження та умов, у яких працюють бригади, ліквідація аварійної ситуації триває від 1 до 3 діб. Ще до трьох діб передбачено на засипання місця, де проводили земляні роботи.

А от із відновленням асфальту все складніше. Його виконують підрядні організації, яких обирають на тендерах, і конкретного строку, за який мають заасфальтувати кожну окрему ділянку, водоканал не назвав.

«Враховуючи значну кількість локацій, що потребують відновлення покриття, а також залежність виконання цих робіт від роботи підрядних організацій, визначити конкретні строки відновлення асфальтобетонного покриття по кожній окремій локації наразі немає можливості», — пояснили на підприємстві.

При цьому «Миколаївводоканал» не уточнив, скільки саме із 355 локацій чекають на асфальт понад місяць, три місяці чи пів року.

Кому відновлюють першими

Якщо аварії стаються одночасно на кількох ділянках, перевагу надають багатоквартирним будинкам, соціальним закладам і приватному сектору.

«Воду, в першу чергу, повинні отримати мешканці міста», — наголосили у пресслужбі водоканалу.

Скільки витрачали на відновлення асфальту

Щороку «Миколаївводоканал» оголошує тендер на відновлення асфальтобетонного покриття після власних ремонтів мереж, і суми щоразу різняться. У січні 2026 року підприємство шукало підрядника за 13,1 мільйона гривень — тоді нараховувалося 460 адрес із невідновленим покриттям.

У листопаді 2025 року на аналогічні роботи виділяли 8 мільйонів гривень — це найменша сума за останні роки. У квітні 2025-го шукали підрядника на 13,9 мільйона, а в лютому 2024 року планували витратити майже 29 мільйонів гривень — це найбільша сума, що фігурувала в подібних тендерах.

Тож наразі 370 розриттів у Миколаєві лишаються без чіткого графіка відновлення, і скільки часу містянам доведеться оминати розкопані ділянки — у водоканалі відповіді не дають.

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