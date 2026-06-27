В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области 28 июня 2026 года будут применяться специальные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на воскресенье, 28 июня 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света 29 июня коснутся Обуховской городской территориальной общины в Киевской области. По данным ДТЭК, ограничения электроснабжения будут действовать в селе Малая Ольшанка с 8:30 до 19:30 для домов по следующим адресам:

ул. Мира, 1-3, 3А, 4, 5А, 6Б, 8-14, 16, 18, 21, 23-29, 29А, 30-39, 41-55;

Школьная, 1-6, 1/ТП-344; 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А/2, 26А/7, 28, 30, 80;

пер. Победы, 1, 3, 8, 10, 12;

частично переулки Мира Первый, Второй, Третий и Четвертый.

Также плановые обесточения в воскресенье коснутся Бородянского территориального общества, пишет Politeka. Как сообщают на официальном сайте поселкового совета, ограничения электроснабжения будут применяться с 8:30 до 19:30 в Бородянке по улицам Заводская и Семашко, а также в с. Новая Гребля (ул. Лесная, Шевченко, Береговая).

Кроме того, графики отключения света 28 июня будут действовать в пределах Козинского поселкового территориального общества. Обесточение в Козине состоится с 8:00 до 19:00 для некоторых домов по улицам Киевская, Мира, Набережно-Луговая, Новая, Соловьяненко, Татьяны Чиженко, Шевченко, переулку Днепровой.

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