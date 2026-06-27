У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області 28 червня 2026 року застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла.

Фахівці ДТЕК попередили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на неділю, 28 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 29 червня торкнуться Обухівської міської територіальної громади в Київській області. За даними ДТЕК, обмеження електропостачання діятимуть у селі Мала Вільшанка з 8:30 до 19:30 для будинків за такими адресами:

вул. Миру, 1-3, 3А, 4, 5А, 6Б, 8-14, 16, 18, 21, 23-29, 29А, 30-39, 41-55;

Шкільна, 1-6, 1/ТП-344; 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А/2, 26А/7, 28, 30, 80;

пров. Перемоги, 1, 3, 8, 10, 12;

частково провулки Миру Перший, Другий, Третій та Четвертий.

Також планові знеструмлення в неділю торкнуться Бородянської територіальної громади, пише Politeka. Як повідомляють на офіційному сайті селищної ради, обмеження електропостачання застосовуватимуть із 8:30 до 19:30 в Бородянці по вулицях Заводська та Семашка, а також у с. Нова Гребля (вул. Лісова, Шевченка, Берегова).

Крім того, графіки відключення світла 28 червня діятимуть у межах Козинської селищної територіальної громади. Знеструмлення в Козині відбудеться з 8:00 до 19:00 для деяких будинків по вулицях Київська, Миру, Набережно-Лугова, Нова, Соловʼяненка, Тетяни Чиженко, Шевченка, провулку Дніпровий.

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