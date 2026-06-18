Рекомендуем заранее подготовиться к длительным и плановым графикам отключения света в Киевской области на 19 июня.

Графики отключения света запланированы в Киевской области на 19 июня из-за профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Рекомендуем заранее подготовиться к возможным неудобствам, связанным с временным отсутствием электроэнергии. В частности, следует заранее зарядить мобильные устройства, павербанки и другую необходимую технику, а также учесть периоды отключений при планировании повседневных дел.

Графики отключения света в Киевской области 19 июня охватят город Переяслав. С 08:30 до 20:00 часы будут продолжаться обесточивание на улицах:

Короленка Володымыра 58

Макариивська 1; 2; 2А; 3; 4; 6А

Михновськых Братив 39; 41; 43; 50

Пасична 31; 32; 32/а; 34; 36; 38; 40; 41; 41 б; 42А; 43; 43А; 44; 44А; 47; 48; 49; 49А; 50; 51; 51А; 53А; 54; 55; 56; 57; 58А; 58Б; 59; 59А; 60; 60а; 61; 61А; 63; 63А; 65; 8

Тетери Павла 1; 14; 16А; 18; 1А; 2; 20А; 22А; 22Б; 22-В; 3; 4; 4а; 6; 8

С 09:00 до 19:00 вводят плановые графики в селе Пидлисся. Они коснутся домов, расположенных на улицах:

Будивельныкив — 1У; 4; 5; 7

Весняна — 100У; 11; 18; 19; 20; 21; 24; 27; 34; 35; 36

Вышнева — 109; 110; 117

Дружбы — 0; 1; 10; 16; 2; 27; 3; 34; 4; 52; 53; 54; 5А; 6; 7; 72; 74; 77; 78; 79; 8; 8/1; 80; 9; 9а

Жовтнева — :0041; 0Б/Н; 1; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 22а; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 31А; 3А; 4; 49; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А

Козацька — 0; 1; 11; 12; 13; 14; 15; 15Б; 16; 17; 17/1; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 29А; 30; 31; 32; 32А; 33б; 34; 35; 36; 37; 38; 38А; 39; 4; 5; 6; 8; 9

Лисова — 0; 1/1; 10; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 19А; 2; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28А; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 4; 47; 48; 49; 4А; 5; 6; 7; 8; 9

Мыру — 101; 102; 105; 106; 3; 90; 92; 93; 95; 99

Райдужна — 0; 6

Тыха — 49; 5; 50; 6; 63

Шевченка — 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19А; 2; 20; 20А; 21; 22А; 23; 24; 25; 25а; 26; 26А; 28; 28А; 29; 2в; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 4; 5; 7; 7А; 9;

В селе Гоголив с 09:00 до 19:00 не будет электричества, однако ограничения будут действовать только на отдельных улицах:

Б.Хмельныцького — 17

Вышни Остапа — 0020; 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 3; 4; 5; 6; 9

Войтивська — 20

Галагана Грыгория — 13; 15; 17; 21; 22; 23; 24; 24А; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48

Гоголя — 1; 10; 11; 14; 15; 16; 16а; 18; 19; 1А; 2; 2а; 3; 4; 5; 5В; 6; 7; 8; 8а; 9

Гоголя Мыколы — 6

Грушевського — 2; 82; 83

Золотаренка Ивана — 14А

Зоряна — 1; 10; 10Б; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25/2; 27; 5; 7; 8/3; 9; б/н

Калюка — 1; 11; 68

Кыивська — :0055; 1; 1/1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 160А; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 21А; 21Б; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 3; 4; 5; 6; 8

Кильцева — 1

Кладыжынська — 10; 12; 13; 13а; 4; 5; 51; 6; 8

Князя Острозького — 0034; 0041; 61

Котляревського — 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 3; 4; 5; 7; 8; 9

Л.Украинкы — 5

Молодижна — 1; 10; 12; 13; 13А; 13Б; 14; 15; 17; 18; 19б; 19в; 2; 20; 21; 22; 22А; 24; 25; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; б/н

Мороза — 2; 36

Спаська — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 14Б; 15; 16; 17; 17а; 17Б; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 24А; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 51; 53; 54; 55; 6; 60; 64; 66; 68; 7; 70; 72; 74; 76; 77; 78; 8/

Гараж; 82; 84; 86; 88; 9; 92; б/н

Сулымы Ивана — 4

Черняховського — 42А

Чорных Запорожцив — :0026; 0; 1; 14; 15; 16; 17; 18; 19/А; 2; 21А; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 40А; 42; 43; 44; 45; 46; 46а; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 56А; 57; 58; 59; 60; 62; б/н

Шевченка — 60 З; 60-E; 60-Ж; 60-н; 62; 62А; 64; 64-А; 65; 66; 68; 69; 69А; 70; 70А; 72; 73; 74; 74В; 75; 76; 78д; 81; 89; б/н

Яблунева — 7.

Источник: Переяславської міської територіальної громади

Источник: Великодимерська селищна рада

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