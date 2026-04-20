В связи с плановыми работами вводятся графики отключения света в Киевской области на 21 апреля

Графики отключения света в Киевской области на 21 апреля продлятся только в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях электричества будут проводить профилактические работы в пределах региона. В этой связи 21 апреля вводят графики отключения света в Киевской области.

21.04.2026 года с 08:30 до 20:00 с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах села Чырське. Обесточат улицы:

Кыивська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Покровська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34А

Также свет исчезнет в селе Гоголив с 09:00 до 17:00 часов, однако только по следующим адресам:

Абрыкосова — №5, 9

Кыивська — №0001, 80, 80А, 81–83, 84А–84Д, 85–86А, 90–92, 102, 160

Кильцева — садов.тов.

Красыливська — №1–12, 14, 16, 18, 20–20А

М. Заньковецькои — №2, 12, 14

М. Лагуновои — №10

Польова — №7

Требухивська — №1А, 7, 9–9А, 11, 13, 15, 17–30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49У, 54, 58

пров. Кыивськый — №88Д

Кроме этого, 21 апреля будет отсутствовать свет в селе Юриивка с 8 до 20 часов. Обесточат дома, расположенные на таких улицах:

Гайова — 2, 8, 12, 18, 24

Горохивська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Лисова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А/к.н.:0103, 18, 22

Пивнична — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.

Последние новости Украины:

