У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на 21 квітня

Графіки відключення світла у Київській області на 21 квітня будуть тривати лише в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах електрики будуть проводити профілактичні роботи в межах регіону. У зв'язку з цим 21 квітня вводять графіки відключення світла у Київській області.

21.04.2026 року з 08:30 до 20:00 години з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи в межах села Чирське. Знеструмлять вулиці:

Київська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Покровська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34А

Також світло зникне в селі Гоголів з 09:00 до 17:00 години, проте тільки за такими адресами:

Абрикосова — №5, 9

Київська — №0001, 80, 80А, 81–83, 84А–84Д, 85–86А, 90–92, 102, 160

Кільцева — садов.тов.

Красилівська — №1–12, 14, 16, 18, 20–20А

М. Заньковецької — №2, 12, 14

М. Лагунової — №10

Польова — №7

Требухівська — №1А, 7, 9–9А, 11, 13, 15, 17–30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49У, 54, 58

пров. Київський — №88Д

Крім цього, 21 квітня буде відсутнє світло в селі Юрівка з 8 до 20 години (на 12 годин поспіль). Знеструмлять будинки, що розташовані на таких вулицях:

Гайова — 2, 8, 12, 18, 24

Горохівська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А/к.н.:0103, 18, 22

Північна — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.

