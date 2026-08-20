У чотирьох прифронтових областях України взимку можливі короткочасні відключення електроенергії через постійні російські атаки на об'єкти генерації. Про це розповів народний депутат Сергій Нагорняк.

Графіки відключення світла в Харківській області залишаються суворою реальністю — із наближенням зими ситуація може загостритися ще в трьох прифронтових регіонах. Народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Нагорняк в ефірі Новини.LIVE попередив, що короткочасні знеструмлення можливі в Чернігівській, Сумській, частково Харківській та Дніпропетровській областях.

Причина — безперервні російські атаки на об'єкти генерації. За словами Нагорняка, ворог спрямовує велику кількість дронів саме на прифронтові регіони, виводячи з ладу все, що виробляє електроенергію. Крім того, короткочасні відключення можуть виникнути й у центральних областях — у разі влучань по об'єктах оператора системи передачі, що тимчасово знизить здатність передавати електрику від атомних станцій до міст-мільйонників.

Чи буде блекаут по всій Україні

Попри значні ризики, прогнози на зиму залишаються досить оптимістичними. Народний депутат зазначив, що тотального блекауту, ймовірно, вдасться уникнути завдяки значним потужностям Energy Storage Systems — систем накопичення енергії. Вони зберігають електрику під час надлишку генерації та повертають її в мережу в моменти дефіциту, збалансовуючи потреби споживачів у пікові години.

Точно спрогнозувати, наскільки важкою буде ситуація з електропостачанням, наразі складно — багато залежатиме від інтенсивності ворожих обстрілів та швидкості відновлення пошкоджених об'єктів.

Як українцям підготуватися до зими

Сергій Нагорняк порадив мешканцям багатоквартирних будинків уже зараз звернутися до ОСББ або керуючої компанії з питанням енергонезалежності житла. В Україні діє понад 15 державних програм, зокрема міські програми зі встановлення сонячних електростанцій та акумуляторів.

Такі системи потенційно дозволять забезпечити резервне живлення ліфтів, освітлення сходових майданчиків та водопостачання верхніх поверхів у разі відключень світла. Окрім того, Верховна Рада ухвалила важливу поправку до одного із законів — бізнесу більше не потрібно чекати офіційної зміни цільового призначення землі для початку будівництва нових об'єктів генерації, що суттєво скорочує час підключення до мережі.

Що ще варто знати

Вартість електроенергії для побутових споживачів станом на серпень 2026 року залишається незмінною — 4,32 грн за кВт·год. Власники двозонних лічильників у нічний час сплачують лише 2,16 грн за кВт·год. Крім того, завдяки сонячній погоді Україна кілька тижнів поспіль експортувала більше електроенергії, ніж імпортувала — найбільшими покупцями стали Угорщина, Молдова та Румунія.

Раніше Politeka повідомляла, 12 годин поспіль у темряві: де в Київській області триватимуть довгі графіки відключення світла на 21 серпня.

Також Politeka повідомляла, відключення світла на Сумщині й Чернігівщині: 200 тисяч абонентів без електрики, у Сумах зупинився водоканал.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 серпня: де українці проведуть більшу частину дня у темряві.