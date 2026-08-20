В четырех прифронтовых областях Украины зимой возможны кратковременные отключения электроэнергии из-за постоянных российских атак на объекты генерации. Об этом рассказал народный депутат Сергей Нагорняк.

Графики отключения света в Харьковской области остаются суровой реальностью — с приближением зимы ситуация может обостриться еще в трех прифронтовых регионах. Народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире Новини.LIVE предупредил, что кратковременные отключения возможны в Черниговской, Сумской, частично Харьковской и Днепропетровской областях.

Причина — непрекращающиеся российские атаки на объекты генерации. По словам Нагорняка, враг направляет большое количество дронов именно на прифронтовые регионы, выводя из строя все, что производит электроэнергию. Кроме того, кратковременные отключения могут возникнуть и в центральных областях — в случае попаданий по объектам оператора системы передачи, что временно снизит способность передавать электричество от атомных станций в города-миллионники.

Будет ли блэкаут по всей Украине

Несмотря на значительные риски, прогнозы на зиму остаются достаточно оптимистичными. Народный депутат отметил, что тотального блэкаута, вероятно, удастся избежать благодаря значительным мощностям Energy Storage Systems — систем накопления энергии. Они сохраняют электричество во время избытка генерации и возвращают его в сеть в моменты дефицита, балансируя потребности потребителей в пиковые часы.

Точно спрогнозировать, насколько тяжелой будет ситуация с электроснабжением, сейчас сложно — многое будет зависеть от интенсивности вражеских обстрелов и скорости восстановления поврежденных объектов.

Как украинцам подготовиться к зиме

Сергей Нагорняк посоветовал жителям многоквартирных домов уже сейчас обратиться в ОСМД или управляющую компанию с вопросом энергонезависимости жилья. В Украине действует более 15 государственных программ, в частности городские программы по установке солнечных электростанций и аккумуляторов.

Такие системы потенциально позволят обеспечить резервное питание лифтов, освещение лестничных площадок и водоснабжение верхних этажей в случае отключений света. Кроме того, Верховная Рада приняла важную поправку к одному из законов — бизнесу больше не нужно ждать официального изменения целевого назначения земли для начала строительства новых объектов генерации, что существенно сокращает время подключения к сети.

Что еще стоит знать

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей по состоянию на август 2026 года остается неизменной — 4,32 грн за кВт·ч. Владельцы двухзонных счетчиков в ночное время платят всего 2,16 грн за кВт·ч. Кроме того, благодаря солнечной погоде Украина несколько недель подряд экспортировала больше электроэнергии, чем импортировала — крупнейшими покупателями стали Венгрия, Молдова и Румыния.

Ранее Politeka сообщала, 12 часов подряд в темноте: где в Киевской области будут длиться длительные графики отключения света на 21 августа.

Также Politeka сообщала, отключение света в Сумской и Черниговской областях: 200 тысяч абонентов без электричества, в Сумах остановился водоканал.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Днепропетровской области на 21 августа: где украинцы проведут большую часть дня в темноте.