У Київській області запроваджуються планові графіки відключення світла на 14 квітня.

Графіки відключення світла у Київській області на 14 квітня будуть діяти в межах регіону через важливі роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Для підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям у мережах у регіоні проводитимуться профілактичні роботи. У зв’язку з цим у Київській області запроваджуються планові графіки відключення світла на 14 квітня.

14.04.2026 року з 08:00–20:00 години будуть проводити планові роботи в межах Дмитрівська сільська рада. Обмеження стосуються таких населених пунктів:

с. Капітанівка вулиці:

Лісна — 10, 100, 2, 2А, 3, 4

Радянська — 17

Соборна — 1, 10, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 2Б, 3, 5А, 6В, 6КВ1, 6КВ2, 7, 9

Соснова

СТ «Берізка-2» — ділянка 147

с. Мила вулиці:

40-річчя Перемоги — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 1А/1, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Дипломатична — 1, 10, 12, 13, 13В, 13Г, 13Д, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 17, 3, 4А, 5, 7, 8

Дмитрівська — 0103, 1, 10, 12, 14, 2, 8

Дніпровська — 11, 13, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Дослідна — 10, 12, 12А, 12-Б, 12В, 6, 8

Європейська — 0025, 1, 11, 13, 14, 26, 28-А, 28-Б, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 3-В, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 4-A, 50, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 62, 66, 7, 70, 72, 74, 8, 9

Єдності — 41

Житомирська — 10, 10А, 16, 2, 6, 8

Затишна — 10, 14, 16, 18, 20, 24, 8

Київська — 3

Наукова — 15, 15-А, 4, 7, 9

Оксамитова — 14, 2, 6, 8

Патріотична — 11, 2, 3, 4, 6, 8

Підлісна — 0030, 1, 10, 12, 19, 2, 2/8, 20, 22, 3, 5, 5А, 7, 8

Проміжна — 1, 15/4, 1А, 2, 4, 6

Прорізна — 0162, 1, 10, 10В, 15, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 26А, 36, 4, 5, 6, 6А, 8, 9

Садова — 0024, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15В, 16, 16А, 16Б, 16В, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9

Свободи — 1, 2, 3

Спортивна — 10, 14, 16, 32, 4, 4А, 50, 54

Столична — 5117, 1/1, 1/А, 10, 100, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 23/А, 23/Б, 23Б, 23-Ж, 23К/1, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 2А, 2Г, 2-Д, 2-Л, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А/1, 40-В, 40-Г, 41, 43, 44, 44/А, 44-В, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 4-А, 4-Б, 5, 50, 51, 52, 53/1, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 67, 69, 69А, 6А, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 79А, 79Б, 7А, 8, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 8А, 9

Тополева — 2, 6

Транспортна — 5540, 15, 17, 27

Шевченка — 0029, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 3, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9

Дмитрівка вулиці:

40-річчя Перемоги — 14, 16

Бузкова — 2, 4, 7

Гагаріна — 13

Жовтнева — 26

Київська — 1, 101, 11, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43А, 43Б, 43В, 44, 46, 46А, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61/1, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 9А

Козацька — 1

Лісна — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 39, 3А, 4, 40, 40А, 40Б, 41, 42А, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 8, 80, 82, 86, 88, 9, 90, 94, 96, 9А

Молодіжна — 1, 36

Олімпійська — 1, 10, 12, 16, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 28А/К.Н.:0017, 30, 32, 38, 4, 4А, 5, 5А

Польова — 3, 32, 38, 5

Травнева — 2, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 2А, 32, 6, 7, 8, 8А

Шляхова — 5.

Також обмеження діятимуть з 08:30 до 20:00 години триватимуть вимкнення в селі Гайшин за такими адресами:

Вишнева — 3; 5

Гайова — 13; 15; 17; 25; 27; 29; 31; 33; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 62; 64; 64а; 66; 68; 72; 74; 76; 78

Завірська — 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Набережна

Переяслівська — 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31А; 32; 33; 34; 36; 38; 39; 4; 40; 42; 43; 44; 45; 47; 49/1; 49/2; 5; 53; 55; 55/1; 57; 59; 6; 7

Покровська — 1-а

Польова

Садова — 5; 7

Стаднійчука Івана — 30.

