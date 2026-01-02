Залізничники повідомляють про відновлення курсування приміських поїздів та новий графік руху поїздів з Києва.

Новий графік руху поїздів з Києва почав діяти з кінця грудея на кількох важливих напрямках, зміни впровадила компанія-перевізник "Укрзалізниця", пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Новий графік руху поїздів з Києва стосується приміських та регіональних експресів. Рішення ухвалене з метою забезпечення стабільного транспортного сполучення та зручності пасажирів у передсвятковий період. Новий графік руху поїздів в Житомирській області зачепив кілька популярних експресів, які користуються попитом серед українців.

З 30 грудня приміський експрес №6617 відновив рух за повним маршрутом відповідно до чинного розкладу. Крім того, з 31 грудня відновлено курсування низки приміських експресів на цьому напрямку.

Зокрема, знову вийдуть на маршрути експресів №6610 Коростень – Борщагівка, №6601 та №6607 Київ – Коростень, №6614 і №6626 Коростень – Київ, №6620 Коростень – Святошин, №6611 Борщагівка – Коростень, а також №6621 Святошин – Коростень.

У компанії повідомляють, що відновлення проїзду сприятиме покращенню транспортного сполучення між Києвом і Житомирською областю, а також забезпечить більш зручні пересадки для пасажирів, які користуються приміськими маршрутами. Це має позитивно вплинути на мобільність мешканців регіону та полегшити щоденні поїздки.

Пасажирам рекомендують заздалегідь ознайомлюватися з оновленим розкладом та планувати свої маршрути з урахуванням тимчасових змін і нового графіка руху поїздів у Житомирській області. Повну інформацію про скасовані рейси оприлюднено на офіційних ресурсах Укрзалізниці, а актуальний розклад руху всіх приміських експресів доступний на сайті відповідної регіональної філії залізниці.

