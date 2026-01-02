Железнодорожники сообщают о возобновлении курсирования пригородных поездов и новом графике движения поездов из Киева.

Новый график движения поездов из Киева начал действовать с конца груди на нескольких важных направлениях, изменения внедрила компания-перевозчик "Укрзализныця", пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм .

Новый график движения поездов из Киева касается пригородных и региональных экспрессов. Решение принято в целях обеспечения стабильного транспортного сообщения и удобства пассажиров в предпраздничный период. Новый график движения поездов в Житомирской области задел несколько популярных экспрессов, пользующихся спросом среди украинцев.

С 30 декабря пригородный состав №6617 возобновил движение по полному маршруту в соответствии с действующим расписанием. Кроме того, с 31 декабря возобновлено курсирование ряда пригородных экспрессов по этому направлению.

В частности, снова выйдут на маршруты экспрессов №6610 Коростень – Борщаговка, №6601 и №6607 Киев – Коростень, №6614 и №6626 Коростень – Киев, №6620 Коростень – Святошино, №6611 Борщаговка – Коростень, а также №6621 Святошино – Коростень.

В компании сообщают, что возобновление проезда будет способствовать улучшению транспортного сообщения между Киевом и Житомирской областью, а также обеспечит более удобные пересадки для пассажиров, пользующихся пригородными маршрутами. Это положительно повлияет на мобильность жителей региона и облегчит ежедневные поездки.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием и планировать свои маршруты с учетом временных изменений и нового графика поездов в Житомирской области. Полная информация об отмененных рейсах обнародована на официальных ресурсах Укрзализныци, а актуальное расписание движения всех пригородных экспрессов доступно на сайте соответствующего регионального филиала железной дороги.

