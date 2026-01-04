Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня у Києві та розкрили подробиці.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня в Києві зробили синоптики та розкрили, якими будуть ці зимові дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня у Києві. Розпочнеться все зі прохолодної пори та мінусових температур.

У понеділок 5-ого числа: у столиці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне -4°C, а вночі вона впаде до -9°C.

У вівторок, 6.01: температура повітря опуститься до -7°C вночі, вдень триматиметься -3°C. Хмарна погода протримається у столиці увесь день. Вночі та вранці очікується сніг. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти не так сильно.

Середа, 7.01: весь день буде хмарним. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг. Температурні коливання — від -6 до -4°C.

Четвер, 8 січня: хмарна погода протримається увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ближче до вечора повинен закінчитися. Впродовж дня температура триматиметься в межах -6…-8°C.

У п’ятницю, 09.01: з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -11…-5°C.

Субота, 10.01: протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Показники термометра коливатимуться від -14 до -17°C.

У неділю 11.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від -15 до -10°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 січня у Києві обіцяє прохолодну з снігом та морозами пору.

