Новий графік руху поїздів з Києва стосується важливого напрямку, зміни було введено компанією-перевізником «Укрзалізницею», вони діють з кінця грудня, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» в Телеграм.

Маршрут флагманського поїзда «Гуцульщина» №95/96 Київ — Ясіня продовжено до Рахова. Відповідне рішення ухвалено з урахуванням численних звернень пасажирів. Із 28 грудня поїзд курсує до кінцевої станції Рахів із передбаченою зупинкою на станції Кваси.

Продовження маршруту дозволяє покращити транспортне сполучення з Рахівщиною — гірським регіоном Закарпатської області, який є одним із ключових туристичних напрямків України.

Територія відома природними ландшафтами, гірськими хребтами, полонинами та умовами для активного відпочинку впродовж усього року. Станція Кваси, яка включена до маршруту, є популярною завдяки мінеральним джерелам і рекреаційному потенціалу, а Рахів, як найвисокогірніше місто України, залишається важливим туристичним і транспортним центром регіону.

В «Укрзалізниці» нагадують, що крім поїзда №95/96 «Гуцульщина», пряме залізничне сполучення з Раховом також забезпечують поїзди №143/144 Суми — Рахів і №55/56 Київ — Рахів. Окрім цього, у регіоні продовжує курсувати приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове, який забезпечує локальне сполучення між населеними пунктами.

Розширення маршрутної мережі та новий графік руху поїздів з Києва спрямоване на підвищення доступності Карпатського регіону, зокрема в зимовий туристичний сезон, та створення зручніших умов для пасажирів, які планують подорожі до високогірних районів України.

