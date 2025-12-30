Дефіцит хліба у Київській області загрожує скороченням випікання житнього хліба через нестачу зерна та зростання цін на сировину.

Дефіцит хліба у Київській області виник на фоні різкого скорочення посівів жита в Україні та необхідності масового імпорту, повідомляє Politeka.

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський повідомив, що в сезоні 2025/2026 країна планує збільшити імпорт жита та житнього борошна у п’ять разів – до 15-16 тисяч тонн проти 3 тисяч тонн минулого року.

За словами експерта, цього обсягу буде недостатньо, аби покрити дефіцит хліба у Киʼвській області, оскільки внутрішнє виробництво жита майже не зросло.

Причини дефіциту хліба в Київській області пояснюють просто. Жито має на третину нижчу врожайність, ніж пшениця – до 40 центнерів з гектара проти 60, а також не користується попитом на експорт.

Попит на нього є лише на внутрішньому ринку, і раніше нестача покривалася поставками з Білорусі. Українським виробникам було складно конкурувати із дешевим імпортом.

У нинішніх умовах бізнес-об’єднання закликають аграріїв звернути увагу на вирощування зерна, яке стає прибутковим через ускладнення експорту зернових.

Ціни на зерно і житнє борошно також суттєво зросли. Якщо 2024 року тонна коштувала 6-7 000, то станом на травень 2025 року – 12-14 000 гривень.

Українське житнє борошно подорожчало до 18 000 за тонну, тоді як імпортне – до близько 20 000. Для порівняння, у травні 2024 року тонна борошна коштувала 10 000.

Експерти попереджають, що через ці фактори може статись так, що багато хлібобулочних підприємств просто припинять випікати житні вироби. Це не лише вплине на наявність продукту на прилавках, а й на вартість хлібобулочних виробів для споживачів.

