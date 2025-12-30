Робота для пенсіонерів у Київській області представлена у кількох напрямках, де роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, стабільну оплату праці та прозорі умови, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua доступні вакансії у виробничих цехах, на підприємствах пакувальної галузі та у сфері дорожнього будівництва.

Ці посади не потребують складної адаптації та дозволяють людям старшого віку почуватися впевнено. Однією з актуальних вакансій є робота прибиральником або машиністом прибиральних машин у м’ясному цеху компанії «Фора». Підприємство працює з 2002 року та наголошує на стабільності й розвитку колективу. Для працевлаштування необхідна флюорографія.

Працівнику пропонують зарплату від 19 400 до 23 300 грн, офіційне оформлення та допомогу з житлом. Обов’язки включають контроль чистоти виробничого приміщення та дотримання санітарних норм.

Ще одна пропозиція пов’язана з пакувальним виробництвом. Компанія «Паперовий Змій-ОПТ, ТОВ» запрошує поклейщика або поклейщицю паперових пакетів. Роботодавець приймає кандидатів із середньою або професійно-технічною освітою та досвідом від шести місяців. Зарплата стартує від 20 000 грн і може сягати 30 000 грн залежно від швидкості та якості виконання завдань. Працівникам гарантують своєчасні виплати, комфортні умови та підтримку колективу під час адаптації.

Крім цього, у дорожньому господарстві доступна вакансія асфальтобетонника. Заробітна плата становить 25 000–27 000 грн. Кандидатам необхідно знати основи роботи з асфальтобетонним покриттям, матеріали та прийоми їх обробки.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Київській області дозволяє старшому поколінню залишатися активними, отримувати стабільний дохід і брати участь у розвитку локальної громади.

