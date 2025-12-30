Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області не лише забезпечують харчування, а й сприяють соціальній підтримці.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області надаються у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Соціальну підтримку організував «Благодійний Фонд Святого Мартіна» у місті Фастів, де відкрито соціальну їдальню для людей похилого віку, бездомних та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Заклад працює шість днів на тиждень — з понеділка по суботу. Гарячі обіди видають з 13:30 до 14:00. Меню включає традиційні українські страви та повноцінні обіди для всіх відвідувачів.

Для тих, хто не може самостійно прийти до їдальні, організована доставка їжі за місцем проживання. Волонтери щоденно доставляють готові обіди пенсіонерам у межах Київської області, забезпечуючи комфорт та безпеку літніх людей.

Особливу увагу приділяють великим релігійним святам, таким як Різдво та Великдень. У ці періоди проводяться благодійні заходи на території залізничного вокзалу, де бездомні та подорожні отримують святкове частування та можуть долучитися до спільних зустрічей.

Соціальна їдальня у Фастові за адресою вулиця Зигмунда Козаря, 13 щодня обслуговує від 50 до 100 осіб. Для стабільної роботи закладу залучається команда волонтерів, які працюють на кухні та у залі, забезпечуючи приготування страв, обслуговування відвідувачів та підтримку порядку.

Таким чином, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області не лише забезпечують харчування, а й сприяють соціальній підтримці та інтеграції літніх людей у життя громади.

Програма спрямована на те, щоб літні люди почувалися захищеними та отримували необхідну підтримку щодня.

