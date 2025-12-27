Безкоштовне житло для ВПО у Київській області запроваджено в рамках експериментального проєкту для маломобільних груп населення.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається для осіб, які потребують підтримки після тривалого медичного або соціального догляду, повідомляє Politeka.

Як інформують у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, безкоштовне житло для ВПО у Київській області дозволяє переселенцям проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців повністю за рахунок державного бюджету.

Під час перебування люди мають доступ до всіх необхідних умов для життя, можуть самостійно готувати їжу та отримувати допомогу у веденні домашнього господарства.

Додатково надається підтримка у вирішенні складних життєвих ситуацій та соціальна інтеграція за потреби за участю фахівців або соціальних служб.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області не лише забезпечує тимчасове проживання, а й відновлює самостійність, почуття безпеки та соціальну активність людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Метою проєкту є підтримка внутрішньо переміщених осіб у період адаптації до нового середовища та забезпечення базових життєвих потреб.

Проживання надають фізичні або юридичні особи, які внесені до відповідного Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, відповідають критеріям Кабміну та мають власні або орендовані приміщення для надання послуги.

Кожна особа або сім’я, яка звертається за послугою, проходить індивідуальне оцінювання потреб, щоб гарантувати безпеку та комфорт перебування.

Для отримання послуги переселенцям радять звертатися до місцевих органів соціального захисту або безпосередньо до Міністерства соціальної політики.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.