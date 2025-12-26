Новий графік руху поїздів із Києва вже почав діяти на кількох маршрутах.

Новий графік руху поїздів з Києва вводиться на частину приміських експресів, які тепер будуть курсувати по-іншому, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Через ремонтні роботи наприкінці грудня низка непарних приміських поїздів тимчасово змінять колії прибуття/відправлення на станціях Протасів Яр, Київ-Пасажирський та Караваєві Дачі. Новий графік руху поїздів з Києва вже почав діяти.

У період з 25 по 30 грудня, у проміжку з 10:00 до 16:00, на окремих станціях столиці змінився порядок прибуття та відправлення приміських поїздів. У зазначений час рух експресів здійснюється з інших платформ і колій.

Зокрема, на станції Протасів Яр посадка та висадка пасажирів відбуватиметься з острівної платформи №3. На станції Київ-Пасажирський приміські поїзди прибуватимуть та відправлятимуться з 21 колії замість звичного напрямку Київ-Пасажирський (Північна). На станції Караваєві Дачі рух приміських експресів здійснюватиметься через пасажирську платформу №2.

Зміни стосуються таких приміських експресів:

№6724/23 Миронівка – Київ-Пасажирський (Північна);

№6809 Яготин – Київ-Волинський;

№6811 Гребінка – Київ-Волинський;

№6919 Ніжин – Київ-Волинський.

Пасажирам рекомендується заздалегідь враховувати зазначені зміни під час планування поїздок, уважно стежити за інформаційними оголошеннями на станціях і вокзалах, а також уточнювати актуальні дані безпосередньо перед відправленням поїздів.

Також запущено тестові шатли Дарниця - Видубичі та зворотно, що дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.