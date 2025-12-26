Новий графік руху поїздів з Києва вводиться на частину приміських експресів, які тепер будуть курсувати по-іншому, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.
Через ремонтні роботи наприкінці грудня низка непарних приміських поїздів тимчасово змінять колії прибуття/відправлення на станціях Протасів Яр, Київ-Пасажирський та Караваєві Дачі. Новий графік руху поїздів з Києва вже почав діяти.
У період з 25 по 30 грудня, у проміжку з 10:00 до 16:00, на окремих станціях столиці змінився порядок прибуття та відправлення приміських поїздів. У зазначений час рух експресів здійснюється з інших платформ і колій.
Зокрема, на станції Протасів Яр посадка та висадка пасажирів відбуватиметься з острівної платформи №3. На станції Київ-Пасажирський приміські поїзди прибуватимуть та відправлятимуться з 21 колії замість звичного напрямку Київ-Пасажирський (Північна). На станції Караваєві Дачі рух приміських експресів здійснюватиметься через пасажирську платформу №2.
Зміни стосуються таких приміських експресів:
- №6724/23 Миронівка – Київ-Пасажирський (Північна);
- №6809 Яготин – Київ-Волинський;
- №6811 Гребінка – Київ-Волинський;
- №6919 Ніжин – Київ-Волинський.
Пасажирам рекомендується заздалегідь враховувати зазначені зміни під час планування поїздок, уважно стежити за інформаційними оголошеннями на станціях і вокзалах, а також уточнювати актуальні дані безпосередньо перед відправленням поїздів.
Також запущено тестові шатли Дарниця - Видубичі та зворотно, що дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.