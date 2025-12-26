Робота для пенсіонерів у Києві передбачає офіційне працевлаштування і стабільний дохід, повідомляє Politeka.
Ми зібрали найгарячіші пропозиції роботи для пенсіонерів у Києві на платформі work.ua.
Наприклад, компанія NDA Recruitment шукає інженера з тестування електроніки. Вакансія передбачає розробку та оптимізацію тестувальних процедур, аналіз результатів, контроль техніків та взаємодію з командами R&D і виробництва.
Пропонуються офіційне працевлаштування, 24 календарних дні відпустки, оплачувані лікарняні та можливість впливати на процеси компанії. Зарплату обіцяють на рівні 65 000 гривень.
Для людей, які готові до фізичної праці, є вакансія вантажника у Новій пошті (Жуляни). Зарплата складає 30 000–35 000. Дана робота для пенсіонерів у Києві потребує виконання таких обовʼязків: контроль цілісності посилок, їх сортування та завантаження.
Працівникам надають навчання за рахунок компанії, медичне страхування, забезпечення харчуванням та проживанням у разі потреби.
Крім того, вакансія передбачає кар’єрний розвиток. Від вантажника до бригадира можна вирости за шість місяців, а вже за два роки - керувати підрозділом.
Ще одна цікава посада - поклейщик паперових пакетів у ТОВ «Паперовий Змій-ОПТ». Працівники отримують 20 000–30 000. Основні обов’язки включають поклейку пакетів вручну, взаємодію з термопістолетом, сортування продукції та підтримку чистоти на місці.
Компанія забезпечує дружню атмосферу, підтримку новачків і можливість отримати додаткову премію за якісно виконані завдання.
