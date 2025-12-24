Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області можна отримати українцям за визначеною адресою.

Зокрема, у місті Фастів "Благодійний Фонд Святого Мартіна" відкрив соціальну їдальню.

У місті продовжує працювати соціальна їдальня, яка забезпечує щоденну підтримку самотніх людей похилого віку, бездомних громадян та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Заклад функціонує шість днів на тиждень — з понеділка по суботу. Видача гарячих обідів здійснюється у визначений час з 13:30 до 14:00. Харчування готується за рецептами традиційної української домашньої кухні та передбачає повноцінний обід для відвідувачів.

Для людей літнього віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не мають змоги особисто відвідати їдальню, організовано доставку їжі за місцем проживання. Волонтери безкоштовно доставляють продукти у вигляді готових обідів пенсіонерам у межах Київської області.

Окрему увагу в діяльності соціальної їдальні приділяють періодам великих релігійних свят. Під час Різдва та Великодня організовуються благодійні заходи та зустрічі для бездомних і подорожніх, зокрема на території залізничного вокзалу. У межах таких ініціатив учасникам надають святкове частування та можливість долучитися до спільних зустрічей.

Соціальна їдальня, що розташована у Фастові за адресою вулиця Зигмунда Козаря, 13, щодня приймає від 50 до 100 осіб. Усім відвідувачам безкоштовно надаються гарячі обіди. Для забезпечення стабільної роботи закладу щоденно залучається команда волонтерів: частина з них працює на кухні, інші — безпосередньо у залі, займаючись обслуговуванням відвідувачів і підтриманням порядку.

