Жителів Київської області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 25 грудня.

Графіки відключення світла в Київській області на 25 грудня складено через заплановані ремонтні та технічні роботи на електромережах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "ДТЕК Київські регіональні електромережі"

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" буде проводити профілактичні роботи. Через виконання робіт було складено графіки відключення світла в Київській області на 25 грудня.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 09:00 до 17:00 години в таких населених пунктах:

Калинівка: вулиці Степова, Центральна.

Багрин: вулиці Антонова, Волошкова, Гончара, Дружби, Заводська, Залізнична, Квіткова, Київська, Лисенка, Лугова, Медова, Михайлівська, Молодіжна, Незалежності, Озерна, Польова, Сікорського, Соборна, Стуса, Шевченка, пров. Залізничний.

Хлепча: вулиці Абрикосова, Вільхова, Гориста, Дачна, Змієвий Вал, Зоряна, Лісова Поляна, Молодіжна, Підгірна, Прорізна, Центральна, Шевченка, Яблунева, Якіра, СТ "Лісова поляна".

Діброва: Благодатна, Васильківська, Вишнева, Грушевського, Калинівська, Калинова, Лесі Українки, Нова, Садова, Симиренка, Центральна, Шкільна, Щастя, пров. Васильківський, Горіховий, Житневий, провулки Лісовий, Шкільний, Яровий.

Скрипки: вулиці Стуса

Велика Солтанівка: вулиці Набережна, Свободи, 22А.

Жителів Київської області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 25 грудня, підготуватися до можливих незручностей та вчасно зарядити необхідні електроприлади.

