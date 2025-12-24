Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на 25 грудня та закликали виявляти підвищену обережність.

Прогноз погоди у Києві на 25 грудня зробили синоптики та попередили про похолодання, яке накриє на Різдво українську столицю, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали різні синоптичні прогнози, щоб з'ясувати, якою буде погода на Різдво.

Небо, ясне у Києві вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне -3°C, а вночі вона впаде до -7°C.

Народний прогноз погоди: 25 грудня відзначається Різдво – одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко – дні на 7-19 січня будуть ясними, а Новий рік буде морозним, а якщо похмуро і на деревах іній – бути Новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима очікується холодною, а літо жарким; якщо ніч темна – зима стане теплою, а літо – похмурим.

Синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди у Києві на 25 грудня, у столиці очікується морозна пора без опадів. У нічні години в столиці очікується мороз до - 8... -10 градусів, удень температура триматиметься в межах -3... -5. На дорогах буде слизько, тож варто бути обережними.

Тим часом начальниця відділу прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, з 25 грудня температура перейде на зимовий режим - і вдень, і вночі переважатимуть "мінуси". Ночами очікується від -3° до -10°.

Мешканців міста закликають проявляти підвищену обережність у період складних погодних умов. Особливу увагу рекомендують приділяти пересуванню слизькими дорогами та тротуарами, заздалегідь оцінювати метеорологічну ситуацію під час планування поїздок і виходів з дому, а також неухильно дотримуватися правил особистої та дорожньої безпеки в умовах морозу й ожеледиці.

