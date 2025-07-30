Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в рамках борьбы с перекупами некоторые билеты на поезд можно будет купить только через «Дію», а на вокзале будет военизирована охрана, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С 1 августа в «Укрзалізниці» будут новые правила. Билеты на некоторые поезда будут только через «Дію», в кассе их купить будет невозможно. Говорят, что это борьба с перекупами, но что делать людям, у которых нет «Дії»? », – отмечает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, речь идет о маршрутах №105106 Одесса-Киев, №9192 Львов-Киев, №2930-Киев-Ужгород, №12 Львов-Одесса и №2728 Киев-Чоп. Чтобы вернуть билет, кстати, добавляет она, тоже нужна верификация через «Дію».

«На вокзалах будут новые группы военизированной охраны, они будут избирательно проверять документы у пассажиров. Проводники получили инструкцию тщательно сверять данные в билетах и документах. То есть если где-то не совпадает, просто не пустят в поезд, вот и все. Почему это сделали? Как это объясняют? Официальная версия такова, что это борьба с перекупами, мол, мошенники выкупают билеты, а затем продают их в 2-3 раза дороже на том же OLX», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Итак, заключает журналистка, если у вас есть «Дія», вы знакомы с онлайн-сервисами, то проблем не будет, но если у вас нет смартфона, не пользуетесь «Дією» и хотите просто купить билет в кассе, так как это было раньше, на отдельные поезда вы просто не попадете.

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