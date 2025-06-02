Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, изменятся ли тарифы на коммуналку в июне, кому субсидии будут перечислены автоматически и что для этого нужно сделать, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Что касается социалки, то здесь сюрпризов не будет. В июне большинство тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения останется без изменений. Мораторий правительства на повышение цен на отопление, горячую воду, газ введен из-за военного положения, и это все продолжает действовать», - отмечает Екатерина Котенкова.

Так что, рассказывает журналистка, цена на электроэнергию для бытовых потребителей, согласно решению Кабмина, сохранится на уровне 4,32 до 31 октября, цена на газоснабжение также фиксирована – 7,96, «Нафтогаз» продлил действие тарифного плана до 30 апреля 2026 года. То есть, констатирует она, здесь все без изменений, кроме воды, тариф на нее повышается ежемесячно.

С 1 мая, отмечает журналистка, в Украине начался неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября, и для большинства домохозяйств, получавших субсидии в предыдущем периоде, переназначение выплаты произойдет автоматически. По ее словам, это возможно при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйств, а также отсутствует задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Важно помнить, чтобы субсидианты обязаны сообщить Пенсионному фонду об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней. Если документы подать в течение июня, жилищная субсидия все равно назначается с начала неотапливаемого сезона», – объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что будет на переговорах 2 июня в Стамбуле: «Пытаются разыграть жалкое представление».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какова цель наступления рф: «Ведутся боевые действия за 27 км до Сум».





