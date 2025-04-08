Согласно мониторингу цен, в апреле наблюдались изменения по сравнению с мартом заметное удорожание овощей в Киеве.

Подорожание овощей в Киеве вынуждает многих потребителей пересматривать свои привычки покупок или даже отказываться от некоторых товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Подорожание овощей в Киеве заметно огурцами. В апреле 2025 года цены на огурцы в крупных сетях супермаркетов значительно варьируются в зависимости от сорта. Средняя цена на гладкие огурцы составляет 137,47 гривны за килограмм. Самые дешевые предложения можно найти в Metro (119,90 грн), в то время как у Megamarket достигает 162,60.

По сравнению с мартом 2025 года цены на большинство сортов несколько выросли, что свидетельствует о сезонных колебаниях.

Что касается картофеля, одного из самых популярных продуктов в повседневном рационе, его средняя стоимость составляет 31,10 грн за килограмм. У Metro она продается за 27,90 гривен, тогда как у Megamarket цена достигает 37,50.

Подорожание овощей в Киеве больше всего коснулось помидоров. Они по-прежнему остаются относительно дорогим продуктом. Красные стоят в среднем 119,97 гривен за килограмм, с самой низкой - в Novus (99,99) и самой высокой в ​​Megamarket (145,80).

Розовые помидоры имеют еще более высокую стоимость – в среднем 189,70 грн за килограмм, а помидоры сорта "сливка" стоят 168,70 грн. По сравнению с мартом этого года ценники на все виды помидоров увеличились.

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