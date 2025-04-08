Пенсия в Киеве была проведена добровольно в Пенсионном фонде Украины, и не было предоставлено надлежащих доказательств.

Пенсия в Киеве была переплачена судье, его обязали вернуть 67 437 гривен переплат выплат, но он отказывается это делать, сообщает Politeka.net.

Дело дошло до Деснянского районного суда.

Мужчина состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и получает пожизненное денежное содержание как судья в отставке.

Согласно части 3 статьи 142 Закона "О судоустройстве и статусе судей", которое вступило в силу 6 декабря 2016, пожизненное денежное содержание выплачивается судье в размере 50% от его судейского вознаграждения, а после 20 лет работы в должности этот размер увеличивается на 2% за каждый полный год службы.

Он подал заявление на перевод на пожизненное содержание 8 ноября 2021 года, однако из-за изменения законодательства был переведен на новый закон от 27 октября 2021 года, что повлекло за собой переплату за период с 27 октября по 7 ноября 2021-го. После анализа перерасчетов его пенсия в Киеве была приведена в соответствие с действующим законодательством и оказалась переплата в размере 67 437 гривен. Излишне уплаченные средства должны быть взысканы в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.

В судебном заседании мужчина не явился, хотя был должным образом уведомлен о дате, времени и месте заседания. Он ответил на исковые требования, в которых не признавал иск и отмечал, что он не является обоснованным. В частности, он утверждал, что начисление было произведено в соответствии с установленным порядком и в пределах трехмесячного срока после его увольнения.

Суд принял решение в пользу мужчины, отказав Пенсионному фонду Украины в удовлетворении иска. Суд отметил, что начисление произошло в соответствии с действующим порядком, и никакие факты недобросовестности со стороны мужчины не установлены. Сумма была проведена добровольно, и не были предоставлены надлежащие доказательства наличия счетной ошибки. Суд также учел, что заявление на пожизненное содержание было подано в пределах трехмесячного срока со всеми необходимыми документами, что подтверждает сам истец в своем исковом заявлении.

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