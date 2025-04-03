Энергетики предупредили, какие графики отключения света на территории Киева и области планируются на 4 апреля 2025 года.

В пятницу, 4 апреля 2025 года, в ряде населенных пунктов Киевской области будут действовать графики отключения света от ДТЭК, пишет Politeka.net.

Энергетики предупреждают о проведении профилактически ремонтных работ в энергосетях региона, из-за которых временно будет применено обесточивание.

В частности, на территории Пирновской общины Вышгородского района Киевской области 4 апреля графики отключения света частично будут применяться с 9 до 19 часов в селе Лебедевка.

В рамках Кагарлыкской общины на пятницу, 4 апреля, также планируются графики отключения света, сообщает Politeka. ДТЭК предупреждает, что с 8:30 до 18:30 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

с. Зеленый Яр (по улицам Киевская, Лесная, Луговая, Молодежная, Полевая, Садовая, Центральная);

Черняхов (Вишневая, Запорожская, Полевая, Приозерная, Трипольская);

Землянка (по ул. Шевченко);

город Кагарлык (Богдана Хмельницкого, Котляревского).

Кроме того, ограничения с 9:00 до 17:00 будут действовать в селе Липовец по улицам Вишневой, Заречной, Луговой, Медовой, Мира, Победы, Садовой, Степовиной, массиву "Бригадный".

Также без электроэнергии в пятницу останутся с 8 до 20 часов жители села Тадиевка Маловильшанской общины по ул. Мира, Шевченко, Свободы.

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