Началась регистрация денежной помощи в Киеве в рамках программы многоцелевой поддержки от UNHCR Ukraine, сообщает Politeka.

Внутри перемещенные лица (ВПЧ) и беженцы могут получить помощь в течение трех месяцев.

По данным пресс-службы UNHCR, финансовая поддержка оказывается в размере 10,8 тыс. грн для наиболее уязвимых категорий граждан. Каждый член семьи получит по 3,6 тыс. грн в трехмесячный период.

Для участия в программе необходимо выполнить ряд условий. В частности, претенденты должны быть переселенцами, переместившимися за последние шесть месяцев или беженцами, вернувшимися на прежнее место жительства. Также важно, чтобы доход на одного человека в семье не превышал 5,4 тыс. грн. Среди приоритетных категорий — семьи с одним из родителей, пожилые люди, тяжелобольные и лица с инвалидностью.

Зарегистрироваться для получения денежной помощи в Киеве можно будет через онлайн-форму , которая будет доступна с 12:00 2 апреля 2025 года. После успешной регистрации с заявителями свяжутся работники БФ "Право на защиту" для последующей проверки и назначения даты приема.

Для получения дополнительной информации и консультаций можно обращаться на горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711 или по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org .

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