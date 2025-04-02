В четверг, 3 апреля 2025 года, во многих населенных пунктах Киевской области ДТЭК вводит локальные графики отключения света.

В ДТЭК предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киеве и области в четверг, 3 апреля 2025 года, сообщает Политека.

Ограничения в электроснабжении будут длиться от трех до двенадцати часов в сутки.

В Вышгородском районе в пределах Пирновской общины из-за ремонтных работ в сети в четверг без электроэнергии с 16:00 до 19:00 останется часть жителей сел Жукин и Воропаев.

Также в этот день ДТЭК будет проводить профилактические работы в Броварском районе Киевской области. Поэтому 3 апреля с 9:00 до 19:00 графики отключения света будут действовать в населенных пунктах Рудня и Светильня, а с 9:00 до 15:00 – в Требухове, пишет Политека.

В рамках Кагарлыкской общины графики отключения света будут действовать 3 апреля с 8:30 до 18:30 в следующих населенных пунктах:

Ставы (по улицам Донецкой, Заречной, Лысогорской, Молодежной, Нечуя-Левицкого, Новой, Полевой, Центральной, Шевченко, Юбилейной);

Мировка (ул. Бориса Сокуры, Героев Украины, Заречная, Мира, Молодежная);

Бендюговка (Бащенко, Вишневая, Заречная, Мира, Полевая, Шевченко);

Шпендовка (ул. Полевая);

Демовщина (Береговая, Вишневая, Родниковая, Космонавтов, Молодежная, Центральная).

Также без электроэнергии в четверг останутся некоторые жители Маловильшанской общины - с 8:00 до 20:00 в селах Коженики, Малая Ольшанка и Тадиевка.

Для столицы на этот день никаких ограничений ДТЭК не планирует.

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