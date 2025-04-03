Повышения тарифов на газ в Киеве не стоит ждать до конца апреля, однако оно возможно в следующие месяцы.

Повышение тарифов на газ в Киеве пока не прогнозируется, однако об увеличении цен придется подумать из-за требований МВФ, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

С 1 по 30 апреля 2025 цена голубого топлива будет оставаться на уровне марта. На рынке есть несколько компаний, которые снабжают его населением, но большинство потребителей получают голубое топливо от Нафтогаза Украины. Цена составляет 7,96 грн за кубометр, и для более чем 12 миллионов домохозяйств стоимость будет оставаться неизменной. То есть, повышение тарифов на газ в Киеве не стоит ждать до конца апреля.

Следует отметить, что некоторые компании предлагают как годовые, так и месячные тарифы. Годовые фиксированные, в то время как месячные (или рыночные) могут изменяться. Годовые колеблются в пределах от 7,79 до 9,99 гривен за кубометр, а месячные варианты – от 8,46 до 20,99 гривен за кубометр.

Стоит отметить, что в украинском правительстве считают – когда война закончится, нужно будет изменить стоимость на: газ и электроэнергию.

Эксперты в области ЖКХ уже начали озвучивать предварительные прогнозы возможного увеличения цен. По словам Олега Попенко, главы Союза потребителей коммунальных услуг, стоимость может вырасти до 9,5-10 гривен за кубометр.

Ожидается, что такое поднятие стоимости произойдет летом, когда низкий уровень потребления поможет снизить финансовую нагрузку на бюджет украинских семей.

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