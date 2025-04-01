"Киевстар" изменит условия тарифов - они вступят в силу с 8 апреля и коснутся условий дневного пакета услуг.

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал изменения в ряде тарифов предоплаты, в частности, "LOVE UA База", "LOVE UA Свет 2023" и "Максимальный Безлим 2019", сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в компании. Обновления вступят в силу с 8 апреля и коснутся условий дневного пакета услуг, а также перечня стран, на которые распространяются тарифные минуты для звонков за границу.

Уточним, что для абонентов, находящихся в странах с услугой "Роуминг как дома" , в рамках дневного пакета будет доступно:

безлимитные звонки на номера внутри сети ;

; бесплатные входящие вызовы ;

; безлимитный интернет со скоростью до 0,8 Мбит/с.

Стоимость будет составлять 30 грн/день.

Какие тарифы обновятся?

"Максимальный Безлим 2019" – тарифные минуты будут теперь действовать не только для мобильных операторов Украины, Польши и Италии, но и для звонков в Бельгию, Индию, Испанию, Канаду, Молдову, Германию, Норвегию, Румынию, США, Чехию и Швецию.

"Твой Максимум 2023" – аналогично расширен список стран, на которые действуют тарифные минуты, однако для Израиля, Китая и Узбекистана будут применяться стандартные международные цены.

"LOVE UA База", "LOVE UA Свет 2023", "Максимальный Безлим 2019" – обновление коснется дневного пакета услуг. В случае неуплаты основного тарифа плата за день будет сниматься автоматически, а пользователь получит:

безлимитный интернет (без ограничения скорости);

(без ограничения скорости); бесплатные минуты внутри сети до конца суток.

Более подробную информацию об изменениях оператор советует отслеживать на официальном сайте или в мобильном приложении "Мой Киевстар".

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