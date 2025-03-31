Некоторые болезни не являются основанием для освобождения от службы, пока продолжается мобилизация в Украине, а другие имеют все основания для получения отсрочки.

Мобилизация в Украине предполагает, что некоторые категории мужчин по состоянию здоровья не могут взяты на службу, сообщает Politeka.net.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, некоторые категории мужчин не подлежат призыву.

Согласно действующему законодательству, от призыва освобождаются мужчины, имеющие следующие состояния:

почечная недостаточность IV-V стадии, вызванная гломерулярными и тубулоинтерстициальными заболеваниями почек, такими как нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит;

заболевания почек, мочеточника, мочевого пузыря и уретры, приводящие к значительным нарушениям функций, в частности, обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, кисты почек, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие.

Также мобилизация в Украине не касается мужчин, имеющих заболевания половых органов, сопровождающиеся значительными нарушениями функций, в частности:

гиперплазия, аденома и миома простаты;

воспалительные и другие болезни мужских половых органов

Отметим, что отсутствие одной почки без существенных нарушений ее функций не является основанием для освобождения от службы.

Для того чтобы получить увольнение, необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая на основе медицинских выводов оценит пригодность к службе. Если заболевание отвечает требованиям приказа, комиссия выдает соответствующее заключение о негодности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.