Бронирование, пока идет мобилизация в Украине, может быть отменено двумя способами.

Мобилизация в Украине предполагает, что граждане, получившие бронирование из-за работы на критически важном предприятии, могут аннулировать это бронирование, оформив отсрочку по другой причине, сообщает Politeka.net.

Юрист Владислав Дерий рассказал об этом подробнее.

Он пояснил, что бронирование может быть отменено двумя способами: по инициативе самого работника или по представлению руководителя предприятия.

Один из вариантов отмены — это подача заявления на отсрочку по другим причинам, например по инвалидности, семейным обстоятельствам или другим основаниям, предусмотренным законом.

«Если вы сами оформите документ, вашу бронь аннулируют», – отметил Дерий.

Также оно, пока действует мобилизация в Украине, может быть отменено по инициативе руководителя предприятия, предоставившего бронь. В этом случае руководитель должен подать обоснованное ходатайство через портал Действие.

Юрист добавил, что оформление отсрочки не обязательно, даже если есть основания для этого. Например, человек, имеющий право на него из-за инвалидности, может не воспользоваться этим правом, если его бронирование на предприятии остается в силе.

"Вы можете не реализовывать право на отсрочку по инвалидности", - пояснил Дерий.

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