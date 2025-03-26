Индексация в марте 2025 г. привела к тому, что часть тех, кому назначена пенсия в Украине, потеряла право на некоторые льготы.

Пенсия в Украине предусматривает, что некоторые категории людей преклонных лет имеют скидки на коммунальные услуги, сообщает Политика.

Как информируют на официальном сайте ПФУ, после индексации, произошедшей с 1 марта 2025 года, некоторые граждане потеряли эту помощь от государства. Речь идет прежде всего о сельских учителях и медиках.

Пенсионные выплаты выросла на 300 гривен и это стало причиной того, что их ежемесячный доход превысил установленный лимит в 4,24 тысячи гривен, и они больше не подпадают под программу помощи, объясняют специалисты.

Ранее эти люди получали льготы, но теперь их доход оказался слишком высоким для продолжения выплат за счет государства. В результате граждане потеряли поддержку, которая могла составлять более 1,5 тысячи гривен в месяц.

Это решение вызвало возмущение среди пожилых людей, особенно среди тех, кто живет в опасных зонах, где жизнь во время войны еще сложнее. Многие считают, что предел в 4 тысячи гривен для предоставления льгот слишком низок, и на такие средства, по их словам, практически невозможно обеспечить себе нормальное существование в нынешних условиях.

Напомним, что пенсия в Украине изменилась вместе с подходом правительства к назначению помощи: теперь они предоставляются с учетом средних поступлений всей семьи, а не только пожилого гражданина.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.