Украинцам рассказали, изменятся ли с 1 апреля 2025 года в Одессе тарифы на коммуналку.

В Одессе тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений с 1 апреля 2025 года, передает Политека.

Стоимость света останется на уровне 4,32 грн/кВт·ч как минимум до конца апреля.

Владельцы электроотопительных установок продолжат платить по льготному : 2,64 грн/кВт·ч при потреблении до 2000 киловатт час в месяц (до конца отопительного сезона), передает Политека.

Правительство также расширило список льготных категорий населения, которым будет предоставляться электроэнергия по сниженной стоимости. К ним относятся:

Совладельцы многоквартирных домов без газоснабжения,

Жители районов с проблемным теплоснабжением.

Возможное повышение тарифов на коммуналку в будущем: по данным народных депутатов, рыночная цена на электроэнергию уже сейчас составляет 7−8 гривен киловатт час.

Эксперты прогнозируют возможный рост с 1 июня до 6,64 гривен киловатт час, а в течение 2−3 лет – до 9 грн/кВт·ч.

Цены на тепло и газ в Одессе будут на прежнем уровне.

В Одессе и по всей Украине прайс на тепло, газ и горячую воду не изменятся благодаря мораторию на повышение, который продолжает действовать из-за военного положения.

Это означает, что стоимость отопления в новом сезоне останется на уровне прошлогодних показателей.

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